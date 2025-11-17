リスク警戒のドル高円高が優勢の中、豪ドルドルは午後に0.6512ドルまで下落＝オセアニア為替概況 日本株、中国株に売りが出るなど、リスク警戒の動きが優勢となり、ドル高円高となった。豪ドルドルは朝の0.6535ドル前後からじりじりと下げ、昼過ぎに0.6512ドルを付けた。もっとも新しい材料が出たわけではなく、行き過ぎた動きにも警戒感。その後少し戻して0.6520台を回復。 対円では朝の101円00銭を挟んでの推移から昼前