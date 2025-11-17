【カナダ】 住宅着工件数（10月）22:15 予想N/A前回27.92万件 国際証券取扱高（9月）22:30 予想N/A前回259.2億カナダドル 消費者物価指数（CPI）（10月）22:30 予想0.3%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回2.4%（前年比) 【米国】 ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30 予想6.0前回10.7 建設支出（8月）18日0:00 予想-0.1%前回-0.1%（前月比) ※米政