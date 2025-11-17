ドル円は売り買い交錯、ユーロドルなどはドル高優勢＝東京為替概況 リスク警戒の動きがドル買いと円買いに繋がり、ドル円は売り買い交錯。先週末154円70銭台から153円60銭台まで落として、その後下げ分を解消と大きな上下を見せたことも慎重な動きにつながった。朝は154円50銭を挟んでの推移。154.42をつける場面も、その後反発。昼前にかけてはユーロドルなどでのドル買いが優勢となったこともあって154円