◇明治神宮野球大会高校の部準決勝九州国際大付―花巻東（2025年11月17日神宮）九州国際大付が乱打戦を制して初の決勝進出を決めた。「7番・一塁」で出場した上岡煌内野手（2年）のバットが土壇場の勝ち越し点を叩き出した。点を取って取られて、二転三転した試合。7―7の7回2死一、二塁で上岡は叩き付けるように三遊間へ打球を放った。打った上岡は107キロの巨体で全力疾走。高く上がったバウンドが合わなかった相