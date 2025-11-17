地域に根ざしたミニシアターとして親しまれてきた千葉県柏市のキネマ旬報シアターが、設備の大規模工事などのためのクラウドファンディング（ＣＦ）を実施している。閉館の危機にさらされた映画館を救おうと、賛同する映画ファンらの声が集まっている。同シアターは、映画雑誌を発行するキネマ旬報社が２０１３年２月にオープン。ＪＲ柏駅西口にあった映画館の閉館を受け、映写設備などをリニューアルして開館した。３スクリー