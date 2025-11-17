第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日に決まりました。高校の代表選手がくじを引く中、徳島県は、徳島市立と徳島北が22日に決勝カードを控えているため、まだ県代表を決まっていない状況です。そのため徳島県高体連の代表者がくじを引きます。制服に身を包む高校生に見つめられながらスーツ姿の担当者がくじを引くと、選ばれたのは開幕カード。対戦相手は早稲田実(東京B)となります。会場がざわつくなか、担当者