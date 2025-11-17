MLBのドジャースは、マリナーズとのトレードを成立させたと発表しました。ワールドシリーズ連覇したドジャースは、ロビンソン・オルティス投手をマリナーズへ放出し、22歳の右腕タイラー・ゴフ投手を獲得しました。ゴフ投手は、2022年のドラフト9巡目でマリナーズへ入団。2023年と2024年の2シーズンは、マリナーズ傘下で33試合に登板し、8勝7敗、防御率4.66、62四球、123奪三振をマークしました。しかし、今シーズンはけがの影響に