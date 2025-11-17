韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が北東アジア3カ国を指す公式表記順を「韓中日」に統一することにした。【注目】日本人の9割が“中国嫌い”、韓国が共感韓国大統領室によると、11月16日、韓国政府は従来「韓日中」と「韓中日」という表記が混在して使用されていたものを、「韓中日」に公式表記として統一することにした。大統領室関係者は「過去政権の非正常的なイデオロギー外交の問題を是正する次元だ」とし、「最も多くの人