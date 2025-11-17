＝LOVEの8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞の愛知公演が11月15日(土)、11月16日(日)に愛知県・IGアリーナにて開催され、公演上でツアーファイナル公演の告知が行われた。愛知公演は満員御礼となる2日間で約30,000人を動員して開催され、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、11月15日(土)は大場花菜がセンターを務める、叶わなかった恋の記憶が蘇る切ないサマーソング「海とレモンティー」をソロで披露。11月1