米沢市によりますと、17日の午後3時ごろ、山形県米沢市八幡原1丁目地内でクマ1頭が目撃されました。体長はおよそ1メートルとみられています。 【写真を見る】近くに公園やキャンプ場米沢市八幡原でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。