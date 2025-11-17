17日朝、神奈川県横浜市のアパート近くの路上で男性2人が倒れているのが見つかり、1人が死亡しました。警察が当時の状況を調べています。警察などによりますと、17日午前4時40分ごろ、横浜市旭区で通行人から「男性2人が倒れていて出血している」などと119番通報がありました。現場の路上近くにはアパートの外階段があり、男性2人は頭から血を流すなどして倒れていました。2人はいずれもアパートの住人で、病院に搬送されましたが6