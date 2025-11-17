NPB(日本野球機構)は17日、オリックスがディアス選手とオリバレス選手を自由契約選手としたことを発表しました。両選手は今季チームに合流した新助っ人。1年での放出となりました。ディアス選手は、2023年にメジャーの90試合に出場し、打率.221（272打数、60安打）、10本塁打、27打点をマークするなど躍動。同年にはコロンビア代表としてWBCにも出場しました。その長打力にも期待されオリックス入団となるも、今季は50試合の出場で