斉藤健一郎氏、NHK党離党と副党首辞任を表明「一身上の都合により」 2025年11月17日 15時30分 ざっくり言うと 斉藤健一郎議員が「NHKから国民を守る党」離党と副党首辞任を表明した 17日にXを更新し、「一身上の都合により」との離党届を提出したと報告 党首の逮捕を受け、参院会派「自民党・無所属の会」離脱を表明していた ◆斉藤健一郎参院議員がNHK党離党と副党首辞任を表明【ご報告】NHKから国民を守る党を離党しました。本日14時からの緊急役員会にて、正式に離党届を提出いたしました。浜田幹事長、造船副党首、川崎副党首からは、私の決断を尊重する旨のお言葉をいただきました。なお、丸山副党首は日程の都合により欠席でした。… pic.twitter.com/gaXIzsx6YY— 齊藤健一郎【参議院議員/NHK党/ホリエモンが秘書/堀江政経塾塾長】 (@aqua_saito) November 17, 2025