元ＣａｎＣａｍモデルでタレントの西山茉希（３９）が１７日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。化粧をめぐってまな娘からマウントをとられていると告白した。俳優の早乙女太一と結婚６年で離婚し、現在シングルマザー。１２歳の長女は「お化粧のコスメアイテムとか私より詳しくなって、私より集めてる」という。「で、それを追っ掛けるように妹（９歳）も集め始めてるんで、勉強机開けると（中は