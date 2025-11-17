俳優谷原章介が17日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、今年1月に亡くなった元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして9日に名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕された立花孝志容疑者が容疑否認から一転「罪を認める」方針へ転じたことについて言及した。14日、立花容疑者の担当弁護士は自身のYouTubeで「罪を認めて謝罪」