男子テニスで、１７日に開幕したツアー下部大会、横浜慶応チャレンジャー（横浜・慶応大日吉キャンパス）は、１８日の試合日程を発表し、第１シードで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）の１回戦は、３番コート第２試合に入った。第１試合は午前１０時の開始予定。錦織は、１回戦で、１０月の全日本選手権準優勝で同７９３位の市川泰誠（ノア・インドアステージ）と対戦する。両者は初対戦。錦織が、日本国内のツアー下