冬のボーナス支給時期となり、金額に一喜一憂する人は多いことだろう。物価高が続く中、まとまったお金は家計の助けになるが、額面と手取りの差額を見て複雑な思いを抱く人もいるようだ。東京都の30代女性（営業／年収1000万円）はIT企業で営業職に就いている。仕事の成果が実り、昨年の冬よりも支給額が大幅に増えたという。「業績アップにより今年度は額面137万（昨年度110万）仕事を頑張ったので昨年度より増えたのはだいぶ嬉し