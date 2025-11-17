国家報勲部が第86周年殉国先烈の日の17日を迎え、日本警察に検挙された在日韓国人を確認できる文書を公開した。今回公開した文書は、1932年から1945年までの間に学生運動と反帝国主義運動に参加して「治安維持法」違反で検挙された在日韓国人の名簿が入った日本国立公文書館の資料「検挙索引簿」と「検挙人名簿」だ。日本は1911年の警視庁特別高等課をはじめ、1928年に日本のすべて府県に特別高等課を設置し、自由主義、民主主義、