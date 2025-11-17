韓国ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）メンバーの復帰宣言をめぐる混乱が続く中、ミン・ヒジン前ADOR（アドア）代表が2度目の声明を発表した。13日に一度「メンバーたちの選択を尊重し、支持する」と明らかにしていたミン前代表は、「不必要なゴタゴタや解釈は助けにならない」とし、「子どもたち（メンバーたち）は守られなければならないし、利用されてはならない」と訴えた。ミン前代表は15日、弁護士である盧英æ