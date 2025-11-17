東京・杉並区のマンションで小学1年生の男の子が4階から転落して病院に搬送されました。インフルエンザで学校を休んでいたということです。【映像】現場の様子正午前、東京・杉並区で「子どもがマンションから落ちた」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、小学1年の男の子がマンションの4階から転落して敷地内で倒れているのが見つかりました。男の子は足にけがをして病院に搬送され、意識はあるものの