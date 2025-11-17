台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に反発を強める中国と協議するため、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が日本時間17日午後、中国・北京に到着しました。金井局長は日本時間17日午後2時ごろ、北京の空港に到着し、メディアの取材には答えず無言で車に乗り込みました。金井局長は今後、中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談する予定です。中国は高市首相の「台湾有事」を巡る国会答弁に反発し、日本への旅行を控え、留学を慎重に