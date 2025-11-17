2025年のワールドシリーズはドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成した。メジャーリーグはぜいたく税が導入されるなど戦力均衡を図る動きの影響でワールドシリーズを連覇するチームは近年現れず、ニューヨーク・ヤンキースで1998年から2000年にかけて3連覇を達成したのが最後だった。今回のドジャースのワールドシリーズ連覇は21世紀初の連覇となった。メモリアルとなった今年のワー