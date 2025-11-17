ハラミちゃんが、2026年1月よりビルボードライブ3カ所にて『HARAMI Premium Night 2026～昭和の名曲をたっぷりお届け！～』を開催する。 （関連：ハラミちゃん、かてぃん……アイドル並みの人気を誇るピアニストが続々昨今のムーブメントを追う） 本公演は、1月30日のビルボードライブ大阪公演を皮切りに、2月4日に東京、10日に横浜にて開催。昭和の名曲を中心に“オトナのためのプレミア