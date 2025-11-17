エミレーツ航空は、ドバイ〜ナイロビ線を1日3往復に増便する。現在は1日2往復を運航しており、2026年3月1日から1日1往復を増やす。機材は3クラス制のボーイング777-300ER型機を使用する。ナイロビを早朝に発着する便を追加することで、ヨーロッパの主要都市やアメリカとの双方向の接続性を強化する。ナイロビではケニア航空の主要路線との接続を最適化し、ルワンダやキリマンジャロ、モザンビーク、ブルンジなどへの乗り継ぎもでき