山形市によりますと、17日の午後1時10分ごろ、山形市平清水地内の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃現場 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■15日～17日のクマ目撃情報（山形市） 11月17日（月曜）午後1時10分頃大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃11月16日（日曜）午前7時00分頃大字山寺地内の農地にてクマ1頭を目撃11月15日（土曜）午前7時07分頃大字山寺地内の農地に