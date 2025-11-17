モデルの西山茉希（40）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。子育てについて語った。この日は、子育てに励む芸能人らで、子供に野菜を食べさせる苦労についてトーク。2児の母の西山は「給食で頑張れって思ってます」と話した。「大人は3食自分の好みを選べるけど、子供は3食選べない。給食なんかなおさら、好みに合わせて作られてないものが食事になる。そこでこの子達は全力で頑張ってるんだなと