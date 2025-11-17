サッカー日本代表は18日、東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。森保監督にとって国際Aマッチ通算100試合目の指揮となる節目の一戦。「明日、代表の監督として100試合ということで、改めて幸せなサッカー人生を送らせていただいているなという思いと、ここまでも、多くの方々に支援、応援していただいてやってこられましたので、応援してくださっ