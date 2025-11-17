◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が17日に行われました。昨年王者の前橋育英(群馬)は第1シードに入り、2回戦から登場。神戸弘陵学園(兵庫)と対戦します。前回準優勝で第2シード流通経済大柏(千葉)は米子北(鳥取)との初戦となりました。高校総体王者の神村学園(鹿児島)は東海学園(愛知)との初戦。2年ぶりの王座返り咲きを目指す青森山田(青