ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > アメリカ軍が麻薬の密輸に関わったとする船舶を攻撃 乗組員3人を殺害… 麻薬 アメリカ 日テレNEWS NNN アメリカ軍が麻薬の密輸に関わったとする船舶を攻撃 乗組員3人を殺害と発表 2025年11月17日 15時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米軍は16日、麻薬の密輸に関わったとする船舶を攻撃したと発表した 東太平洋の公海上で、この船舶を爆破する様子をSNSに投稿 また、この攻撃で乗組員3人を殺害したことを明らかにした 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「紀子さまは職員のことを“ツール”と捉えておられる」 続く苛烈な“ご指導”…皇嗣職トップの“退任説”のウラ側 2025年11月12日 11時41分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分