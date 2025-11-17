東京・杉並区のマンションで先ほど、小学1年生の男の子がベランダから転落し、病院に搬送されました。正午ごろ、杉並区和田のマンションで、「別の住人の子どもが落ちた。血だらけです。おでこに冷却シートを貼っている」などと通報がありました。転落したのは小学1年生の男の子で、4階のベランダ部分から落ちたとみられ、マンションの植え込みに倒れていたということです。男の子は足などにケガをしていて、搬送される際に意識は