今日17日の午後2時、大阪市内は秋の空。「うろこ雲」や「ひつじ雲」、また刷毛ではいたような薄い雲が広がっていました。そんな空をよく見ると…太陽の横には虹色の光が。これは「幻日(げんじつ)」と呼ばれる現象です。幻日とは?幻日は、空高くに薄い雲が広がっているときに見られやすく、太陽と同じ高さの位置に現れます。薄い雲を構成する「小さな氷の粒」に太陽の光が当たることによって現れます。鮮やかに輝く様子はまさに「幻