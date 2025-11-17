滋賀・愛荘町は１７日、お笑いコンビ「ダイアン」に名誉町民表彰を授与すると発表した。同町出身のダイアンは、令和３年に「愛荘町ふるさと大使」に就任しテレビ番組、ＹｏｕＴｕｂｅ、各種メディアを通して魅力を積極的に発信。知名度向上に大きく貢献した。功績が極めて顕著であることから同町から初の名誉町民表彰を贈ることが決まった。２３日に行われる愛荘町町制施行２０周年記念式典では、本人たちは出席しないが２人