女の子への好意のアピールも度を越えてしまうと、一種の恐怖を与えてしまうようです。では、女の子はどんなとき「やりすぎ」と感じるのでしょうか。今回は、10代から30代の独身女性183名に聞いたアンケートを参考に「『さすがにそれは引く…』と女の子に嫌がられる、やりすぎ愛情表現」をご紹介します。【１】さりげなく女の子の家の近くに引っ越す「監視でもするつもり…？」（20代女性）というように、近所に住みだした男性を警