サッカー日本代表の森保一監督が１７日、国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向けて前日会見に出席した。年内最後の試合に向けて、指揮官は「ホームでまずは勝って、サポーターの皆さん、応援してくださる全ての方に喜んでもらえるように勝利を目指して、ベストを尽くして戦いたい。ボリビア戦もＷ杯に向けてさらに積み上げをしていけるように、勝利を目指しながらも、チャレンジ出来るように戦いたい」と話した。ま