◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）初日から休場していた幕内・明生（立浪）が１０日目から出場することになった。１０日目の取組が発表され、同・錦富士（伊勢ケ浜）と対戦する。明生は日本相撲協会に「腰椎椎間板ヘルニア。上記診断のため、令和７年１０月１７日手術施行。術後にて今後約１カ月のリハビリテーションを要する」の診断書を提出して休場していた。東前頭１８枚目のためすでに幕内残留は厳しい状