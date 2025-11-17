ブラックフライデーのセールが始まったメーシーズ＝2024年11月、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】全米小売連盟（NRF）は17日までに、2025年の年末商戦期（11月1日〜12月31日）の米国内小売売上高が前年比3.7〜4.2％増となり、初めて1兆ドル（約155兆円）を突破する見通しだと発表した。24年は4.3％増の9761億ドルで、堅調な個人消費が続くと見ている。NRFのシェイ会長は「米国の消費者は慎重な姿勢を見せながらも、