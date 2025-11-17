3年前の夏、キジトラ猫の「あんず」ちゃん（4歳・女の子）は、倉庫で出産していたところを保護されました。生まれつき片目が小さい小眼球という疾患を抱え、授乳を終えても里親が見つからずにいたといいます。そんなあんずちゃんに運命を感じたのが、Xユーザー・アシメEYEあんずさん（@asyme_anzu821）でした。【動画】おもちゃ追いかけて…猫さんがまさかの二足歩行！？ 「この子は私が幸せにする」──運命を感じた出会いあんず