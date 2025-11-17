私はミク。夫のユウゴ、息子のタクヤ（7歳）と3人で暮らしています。息子の呼び名は幼い頃から「たっくん」です。2か月ほど前に義姉のハナミさんが、タイヨウくんという男の子を出産しました。そして義実家で初対面すると、ハナミさんはなぜか勝ち誇ったような顔で「これからはうちの子がたっくんだから」と言い放ったのです。私たち夫婦に対して、いつも上から目線のハナミさん。うちの息子の呼び名を変えろという態度に、呆然と