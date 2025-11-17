全国高校サッカー選手権の秋田商業の初戦の相手は東福岡に決まりました。来月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権。17日、組み合わせ抽選会が行われ、秋田代表の秋田商業は2回戦からの登場で、来月31日に福岡代表の東福岡と初戦で対戦することが決まりました。秋田商業は第100回大会でも、初戦で東福岡と対戦し、0対1で敗れています。