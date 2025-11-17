令和７年１１月１７日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】東北・全国の今後の天気 ２週間気温予報 気温は全国的に、２０日頃までは大陸から強い寒気が南下するため低く、かなり低い所もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間