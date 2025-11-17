＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終日は、8位から出た28歳・脇元華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、プロ8年目にして悲願のツアー初優勝を果たした。クラブ契約フリーの脇元、今季は腰のヘルニアの影響で番手の距離が落ちていたが、今週はクラブで対策を図った。【写真】脇元の14本を公開！貴重なキャメロンパタ