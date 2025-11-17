動画配信サービス「U-NEXT」は2026年シーズンから、米国女子ゴルフの最高峰・LPGAツアーと海外女子メジャー5大会を独占ライブ配信すると発表した。これにより、国内女子やPGAツアー、海外メジャー全9大会（男子4・女子5）を含む“世界の主要ツアー”のほぼすべてをU-NEXTで視聴できる体制が整う。【写真】西村優菜さんがドレスアップしましたU-NEXTはLPGA（全米女子プロゴルフ協会）と複数年のパートナーシップ契約を締結。女子メ