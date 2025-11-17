県は17日、2回目となるクマに対応するための緊急対策会議を開きました。会議では政府の対策パッケージを県内版に落としこみ、クマの出没を抑え、人への被害を防ぐことを最優先にする方針が示されました。 【写真を見る】「クマは災害」県版”クマ対策パッケージ”の中身とは吉村知事がその内容を明らかに（山形） 緊急対策会議には県の各部長などが出席しました。今年県内のクマの目撃件数は今月9日現在で2257件に