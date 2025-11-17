年内最後の強化試合を終えた野球日本代表・侍ジャパン。巨人・岡本和真選手も代表選出され、日の丸を背負ってプレーしました。2試合行われた韓国との強化試合では予定通りの起用となる、それぞれ1打席ずつの出場となった岡本選手。15日の初戦には「4番・DH」でスタメン出場。2回に第1打席を迎えると、2ボールから外角のストレートをとらえるも、センターフライに倒れました。16日の2戦目では、8回に代打として出場。7球粘って四球