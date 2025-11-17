サッカー日本代表は18日、東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。森保監督はガーナ戦から中3日で臨むボリビア戦では「いくつかのポジションで変更したいと思っています」と、先発メンバーを大幅に入れ替える意向を示した。その理由について「目的としてはW杯に向けて、よりチームの底上げをしていけるように、戦術的な部分、そしてグループの関わ