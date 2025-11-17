ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。新幹線の車内で撮影した夫婦ショットを公開しました。 【写真を見る】【 加藤綾菜 】新幹線での夫婦ショットを公開体調回復の夫・加藤茶と広島でトークショーに出演「カトちゃんお元気そうで良かった」「元気で安心しました」の声加藤綾菜さんは広島で開催されたトークショーに夫婦で出演したことを報告。「朝早くから並んで下さり