１６日に放送された日本テレビ系「笑点」では、大ベテランの三遊亭小遊三の“異変”を司会の春風亭昇太がすかさずツッコむ一幕があった。この日は演芸ゲストがコウメ太夫だったことから「チックショー」からの七五調で不満を言うお題が出された。これに立川晴の輔が「チックショー思い出せないパスワード」とやり会場も拍手。昇太も「あるね〜」と同意しながら、横に座る小遊三へ「パスワードって分かります？」と聞いた