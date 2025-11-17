俳優醍醐虎汰朗（25）と中川大輔（27）が17日、都内で、ダブル主演するMBSドラマフィル「ifの世界で恋がはじまる」（20日スタート、木曜深夜1時29分、テレビ神奈川では同深夜1時）の第1話先行試写＆完成披露トークイベントに登壇した。海野幸氏の同名小説が原作のラブストーリー。醍醐は技術職から営業部に異動し、職場になじめずに孤独な日々を送る加納彰人役。中川は加納の同期で、営業部エースの大狼誠司を演じる。醍醐は「ラブ