落語家の三遊亭圓輔（本名岡田基之）さんが１５日朝、心筋梗塞のため、埼玉県内の病院で亡くなった。９３歳だった。落語芸術協会が１７日、発表した。圓輔さんは同協会最高齢落語家でもあった。東京・練馬区出身。１９５８年に桂三木助に入門し、「桂木久松」を名乗る。翌５９年に三遊亭圓馬門下に移り、「三遊亭まつ馬」と改名。６２年に二ツ目に昇進して「三遊亭圓輔」になり、７４年に真打に昇進した。協会は声明を発表し