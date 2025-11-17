10月のブラジル戦でのミラクル大逆転勝利に続いて、14日にはガーナに2−0で勝利して意気上がる森保ジャパン。その余勢を駆って18日の東京・国立競技場で顔を合わせるボリビアとの一戦（午後7時15分キックオフ）も快勝といきたいところだが--。森保J指揮官が温める鎌田大地「W杯ボランチ」構想…欧州組を柔軟起用のメリットもJFA（日本サッカー協会）の失態により、とんだミソを付けられてしまった。コトの発端は、10日にJFA